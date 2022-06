- Jeg har svært ved at se, at regeringen kan leve med at have de her beskyldninger hængende i luften, som sagen har udviklet sig.

- Det vil formentlig være nødvendigt, at man får en uvildig undersøgelse af hele sagsforløbet og ikke mindst den omfattende aflytning og orienteringen af Folketinget, hvad jeg forstår, der også politisk er fremsat ønske om, lyder det fra Waage.

Findsen forklarer, at såvel hans hus som sommerhus har været rumaflyttet – ”hvert et ord og hver en lyd”, skriver FE-chefen.

Desuden er der sket aflytning af telefon og skygning i det offentlige rum.

Findsens beskrivelser sætter spørgsmålstegn ved, om det er foregået på ordentlig vis, mener Waage.

- Sandhedsværdien af beskyldningerne skal jeg ikke kunne vurdere – og heller ikke, hvad der er op og ned i den her sag. Men den giver anledning til, at man må stille spørgsmål til, hvordan forløbet har været i den her sag. Det forventer jeg, at der vil komme et pres for, siger Frederik Waage.