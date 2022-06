Indsat med autisme sad isoleret: Fik ikke krænket rettigheder

Den indsatte har forklaret, at han på et tidspunkt fik et apoplektisk anfald en dag, hvor fangerne råbte rigtigt meget, og han fik lammelser, der forsvandt efter to-tre dage.

Han mener, at det var stressbetonet.

Under sagen har det også været en tvist, at telefonsamtaler mellem den indsatte i fængslet og advokatfuldmægtig Frederik Blicher Jepsen, som også har siddet med sagen, er blevet optaget.

Samtalerne er blevet optaget i overensstemmelse med reglerne, da den fuldmægtige ikke var mandens forsvarsadvokat. Men Claus Bonnez mener, at menneskerettighederne blev overtrådt.

- Menneskerettighedskonventionen siger, at alle advokater, advokatfuldmægtige og juridiske rådgivere har krav på at snakke i fortrolighed - uden at blive aflyttet. Det er ikke sket her, siger han.

Byretten fandt, at samtalerne er blevet optaget, men ikke aflyttet, og at der heller ikke her er overtrådt nogen menneskerettigheder.

I dag afsoner den 37-årige mand den sidste del af sin fireårige dom med fodlænke.