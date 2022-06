Ny praksis for logning træder i kraft i dag

- Men med de tiltag, vi har taget nu, har vi forsøgt at afbøde konsekvenserne mest muligt, siger justitsminister Mattias Tesfaye i en pressemeddelelse.

Tesfaye sagde på et samråd i begyndelse af juni, at han forventede, at den nye praksis kunne træde i kraft på denne side af sommerferien. Og at den vil omfatte op mod 3,9 millioner mennesker. Det svarer til to tredjedele af befolkningen.

Geografisk er der tale på et område på omkring 20 procent af Danmarks areal.

Teleudbyderne pålægges at gemme de loggede data i et år.