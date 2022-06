Men landsretten er enig med byretten, og kvinden forbliver således fængslet foreløbig frem til 6. juli.

- Der er fortsat bestemte grunde til at tro, at du på fri fod kan vanskeliggøre forfølgelsen af sagen ved at fjerne spor eller påvirke andre, siger retsformanden henvendt til kvinden.

Kvinden i 50’erne er sigtet for ved hjælp af medicinske præparater at have taget livet af en plejehjemsbeboer og forsøgt at tage livet af tre andre beboere på plejecentret Tirsdalen i Randers Kommune.

Byretten har vurderet, at der er begrundet mistanke om, at den sigtede har gjort sig skyldig i ”legemsbeskadigelse af særlig grov karakter”.