Læge er død efter knivstik under hjemmebesøg

Den 30-årige erkendte dagen efter over for en dommer i Københavns Byret, at han stak lægen to gange med en kniv. Han tilstod dog kun at have begået grov vold og nægtede drabsforsøg, som anklageren sigtede ham for.

Da lægen nu er død, vil patienten blive sigtet for drab.

Den sigtede mand blev varetægtsfængslet frem til foreløbigt 19. juli. Han er fængslet i surrogat på en psykiatrisk afdeling, selv om han dog selv ønskede at blive fængslet i en almindelig arrest.

Under retsmødet i byretten i onsdags fortalte anklageren, at sønnens mor var i lejligheden, da lægen tirsdag morgen kom på hjemmebesøg. Hun har forklaret, at han lider af skizofreni.