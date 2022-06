Mand har mistet livet på byggeplads – mast under betonelement

- Ulykken er sket på Sundkrogsgade nummer 25. Vi fik en anmeldelse klokken 11.03, om at et betonelement er faldet ned på en byggeplads, siger vagtchef Dyre Sønnichsen til TV 2 Lorry.

- Hvorfor det er faldet ned, ved vi ikke endnu. Men i den forbindelse bliver en person fastklemt og afgår ved døden, mens en anden person har fået nogle lettere skader og er kørt på skadestuen, siger han videre.

Til at begynde med var der frygt for, at flere mennesker var blevet fanget under betonstykket.

- Vi er massivt til stede derude, fordi vi i første omgang troede, at der var mange personer, der var blevet fanget under det her beton, men det viste sig ikke at være tilfældet, siger Dyre Sønnichsen.