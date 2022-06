Drabssigtet kvinde kæmper for løsladelse i plejehjemssag

En kvinde i 50’erne, der er sigtet i en meget omtalt plejehjemssag i Randers, forsøger tirsdag at overbevise tre landsdommere om, at hun skal løslades.

Det foregår bag lukkede døre i retssal F i Vestre Landsret i Viborg.

Kvinden blev anholdt 14. marts og har været varetægtsfængslet siden.

Hun er sigtet for at have givet forkert og farlig medicin til fire beboere på plejecenteret Tirsdalen i Randers Kommune.