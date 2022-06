Hovedmand i narkoaffære har fået konfiskeret sin Harley Davidson

Også når det gælder to andre af deltagerne i kriminaliteten, har landsretten lempet en smule på sanktionen.

Knudsens højre hånd, Danny Riis Mølgaard Andersen, har fået fængsel i ni år, hvilket er en reduktion på et år. Desuden er det lykkedes for Thomas Sander Nielsen at komme ned på fem år i stedet for seks.

Under efterforskningen af sagen lykkedes det for politiet at beslaglægge godt ti kilo amfetamin, er det tidligere kommet frem.

En del af narkoen skulle sælges videre til kunder i Herning og Ikast-området. Blandt andet skete der en overlevering på en rasteplads nord for Aarhus. Og opbevaring og opblanding skete i en lejlighed i Aarhus Vest.