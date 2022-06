To meter lang efterlyst slange fundet i campingvogn

Den gule og brune slange blev fundet i en villahave i Frederikshavn, og Peter Løve Mark, indehaver af virksomheden slangetaemmer.dk, kunne fortælle, at der var tale om en nordamerikansk tyresnog.

Den er ikke farlig, men Peter Løve Mark hentede alligevel slangen for politiet og opbevarer den, så den ikke skræmmer flere personer i villakvarteret.

Ifølge ham bliver folk mere nervøse, hvis de oplever en bortløben slange end for eksempel en hund. Derfor står han til rådighed, når politiet har brug for hjælp.

- Heldigvis sker det ikke særlig tit, at en slange stikker af fra sin ejer. Det skete oftere for 10-15 år siden. Folk er blevet meget bedre til at passe på deres kæledyr, sagde han til Ritzau i forbindelse med slangefundet.