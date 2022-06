Politiet efterforsker tre sager om overgreb på festival

I en sag om krænkelser af en kvinde på Roskilde Festival vil en anklager tirsdag bede retten om at varetægtsfængsle en 21-årig mand.

Kvinden har anmeldt manden for at have befamlet hende og foretaget andre handlinger, selv om hun tydeligt havde sagt fra, oplyser politiet.

Den anholdte, der er fra Rumænien og ikke har fast bopæl i Danmark, sigtes for både anden kønslig omgængelse end samleje og for blufærdighedskrænkelse.