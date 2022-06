Betjent frifundet for at posere med død mand

En politibetjent fra Københavns Politi er blevet frifundet for at have overtrådt straffeloven, da han lod sig filme ved siden af en død mand.

Østre Landsret finder ikke beviser for, at han misbrugte sin stilling som polititjenestemand, oplyser hans forsvarer, advokat Martin Cumberland.

Dermed ændres en dom fra byretten fra december sidste år. Her fik han en betinget fængselsstraf på 20 dage.