Et forsøg på at dræbe en mand i Brøndby med maskinpistol har mandag ført til en dom på fængsel i 12 år.

Det oplyser anklagemyndigheden ved Københavns Vestegns Politi.

Normalt straffes drabsforsøg med fængsel i seks år. Den markant hårdere sanktion skyldes, at forbrydelsen skete på et offentligt sted med et farligt våben, og at den dømte tidligere er dømt for besiddelse af skydevåben.