Anklager stopper forsøg på at tage Britta Nielsens pension

- Men det fremføres også, at henstår pensionen i længere tid uden at blive hævet, kan de grunde ikke længere være til stede, sagde Stig Paulsen.

Stig Paulsen fortæller, at sagen måske vil stå anderledes, hvis Britta Nielsen på et tidspunkt får udbetalt kapitalpensionen og begynder at få udbetalt ratepensionen. Men det er ikke sikkert, at man vil kunne tage pengene.

Det var i februar 2020, at Britta Nielsen blev dømt for via sit job i Socialstyrelsen at have bedraget det offentlige for 117 millioner kroner. Hun fik en dom på seks år og seks måneders fængsel.

Desuden blev det afgjort, at 113 millioner kroner skulle konfiskeres, men det er kun lykkedes at få en mindre del kradset ind.