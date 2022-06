Teenagere tiltalt for at slå og sparke 52-årig til døde

Klokken 06.20 blev den 52-årige familiefar og fodboldfan erklæret død.

Ved retsmødet lød det, at der ifølge anklagemyndigheden ikke var noget, der tyder på, at de 17-årige og den 52-årige kendte hinanden forud for overfaldet.

Anklagemyndigheden gik ved grundlovsforhøret efter at få teenagerne varetægtsfængslet for drab, men dommeren valgte i stedet at fængsle dem på mistanke om vold med døden til følge.

Det vil sige, at dommeren mente, at der ikke var beviser for, at teenagerne havde til hensigt at slå den 52-årige ihjel. Det er også denne mildere paragraf, der nu er rejst tiltale for.

De 17-årige har erkendt en mindre voldsudøvelse, men har i retten fortalt, at det skete i selvforsvar. Begge nægtede drab.