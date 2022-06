Mand anklaget for at ville dræbe sin syge hustru med pølse

En syg og svækket kvinde var sidste år i fare for at dø på et plejehjem i Nykøbing Falster. Hun havde fået et stykke pølse i svælget.

Det var langtfra et hændeligt uheld på Bakkehuset, mener anklagemyndigheden, der nu for anden gang vil forsøge at bevise, at det var kvindens 64-årige mand, der stod bag.

Han skal have givet sin hustru en pølse og brød. Og det selv om han udmærket vidste, at hun kunne blive kvalt, fremgår det af tiltalen. Kun sondemad eller blendet mad kunne hun, der lider af fremskreden sklerose, indtage uden risiko.