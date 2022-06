Person fløjet til hospitalet efter frontalulykke

I alt har fire personer har været involveret i ulykken. De tre øvrige er kørt væk med ambulance.

En bilinspektør er blevet tilkaldt ulykkesstedet for at forsøge at klarlægge, hvad der er gået forud for ulykken.

Trafikken på rute 21, der er hovedtrafikåre til Sjællands Odde, er i øjeblikket helt spærret. Politiet opfordrer derfor bilister til at finde alternative ruter.