Betjent undersøges i sag om 13 ulovlige ransagninger

Det er blevet afdækket, ”at der er tale om et bevidst ulovligt indgreb og ikke en fejl,” hedder det.

En rutineret medarbejder fik to uerfarne betjente til at foretage ransagningerne, så han selv ville slippe for at stå med ansvaret, fremgår det:

”Det er således oplyst, at en erfaren medarbejder bad to helt unge kolleger om at foretage de ulovlige indgreb, formentlig i den hensigt, at indgrebene ikke ville blive tilskrevet ham.”

Københavns Politi har bedt Den Uafhængige Politiklagemyndighed om at undersøge sagen.

Det fremgår også af papirerne, at Justitsministeriet har fået at vide, at der ikke er tale om et generelt problem.

Københavns Politi vurderer, at indgrebene ”ikke er udtryk for sædvanlig praksis i Københavns Politi eller for generelt ukendskab til reglerne”.