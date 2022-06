Angrebet var rettet mod gæster ved baren Per og ved natklubben London Pub. Særligt London Pub er et sted, hvor mange LGBT-personer kommer.

Herhjemme har det skabt en vis bekymring i LGBT-miljøet.

- Det, der er sket i Oslo, giver os alle stof til eftertanke på en ubehagelig måde, og det giver naturligvis anledning til at revurdere situationen i Danmark, selv om vi jo ikke ved noget om motivet endnu, siger Susanne Branner Jespersen, sekretariatschef i LGBT+ Danmark, til Jyllands-Posten.

LGBT+ Danmark er landets største organisation for blandt andre homoseksuelle, biseksuelle og transpersoner.

I den seneste trusselsvurdering fra Center for Terroranalyse (CTA) under PET fra marts blev seksuelle minoriteter ifølge Jyllands-Posten nævnt som et blandt forskellige mål for højreekstremister.