Kriminelle tjener kassen på at smugle babyål

Det er trange tider for den europæiske ål, og det skyldes blandt andet, at smugling af ålens yngel - de små glasål - er en lukrativ forretning for kriminelle.

Det europæiske politisamarbejde Europol har derfor i en årrække kørt en større indsats for at forhindre udsmuglingen af glasål til navnlig Asien, som er den største aftager på det sorte marked.