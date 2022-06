Politi: Planlagt skunkrøveri endte i drab på 18-årig

Derudover er en anden mand idømt to års fængsel for røveri og for grov vold. Det skete ved en tilståelsessag, hvor manden erkendte sig skyldig.

Ud over den 20-årige, som nu er tiltalt for manddrab, er også de to sidste mænd i gruppen på fem, som har været sigtet, nu sat under anklage. Tiltalen mod dem lyder på røveri og på grov vold med døden til følge.

Forskellen på manddrab og vold med døden til følge er, hvorvidt gerningsmanden ved sin handling må anses for som minimum at have accepteret risikoen for, at offeret ville dø.

Har det været tilfældet, kan der straffes for drab. Men vurderer retten, at gerningsmanden alene kan klandres for at have udøvet vold, og at dødsfaldet er en uagtsom følge af dette, så kan der straffes for vold med døden til følge.