Mand fragtede tyvekoster for millioner til Rumænien

Sagens anklager, Andreas Juhl, er glad for sagens udfald.

- Det er jeg godt tilfreds med. Det var jo min påstand, at han skulle udvises for bestandig og skulle have en lang fængselsstraf.

- Og med den her sagstype, hvor det er hæleri, er det en af de største sager, vi overhovedet har haft - i hvert fald i omfang. Der har været sager med større beløb, men så har det været færre genstande, som var meget værd, siger han.

Politiet vurderer, at kosterne stammer fra omkring 150 tyverier og indbrud i 2020 og 2021. Manden brugte sit netværk i en gruppe af tyve til systematisk at købe de koster, de stjal.