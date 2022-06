Dommer forlænger fængsling i sag om nedgravet lig

En dommer ved Retten i Kolding har torsdag forlænget varetægtsfængslingen af tre personer, som er sigtet for i løbet af maj at have dræbt den 43-årige Michael Ejner Sengenbjerg Bodilsen fra Kolding.

Det oplyser kommunikationsafdelingen ved Sydøstjyllands Politi til Ritzau.

Bodilsen blev 26. maj fundet nedgravet i haveforeningen Springbjerg i Vonsild.