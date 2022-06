Byret har sat sag om Ferrari på pause - venter på Højesteret

Luksusbilen blev beslaglagt, fordi fartoverskridelsen var så høj, at betingelsen for at tale om vanvidskørsel var opfyldt.

Torsdag blev manden ved rattet idømt fængsel i 20 dage. Desuden blev kørekortet frakendt i tre år. Manden er 60 år.

Den 60-årige ejer dog ikke selv bilen, og retten besluttede at udsætte afgørelsen af, om bilen kan konfiskeres.

Udsættelsen er sket med henvisning til, at Højesteret er i færd med at afgøre flere principielle sager om netop beslaglæggelse eller ej af køretøjer, som er ejet af en anden end føreren.