Ung mand i kritisk tilstand efter natligt knivdrama

Begge er indlagt på sygehuset, og ifølge Nordjyllands Politi er den ene i kritisk tilstand. Den anden mand er uden for livsfare.

Senere på natten dukkede en tredje mand op på sygehuset. Også han var såret af knivstik. Han modtager behandling og er uden for livsfare, lyder det fra politiet.

Vicepolitiinspektør Niels Kronborg oplyser, at politiet har anholdt en person i sagen. Kronborg oplyser desuden, at politiet forventer at foretage flere anholdelser.

Endnu har politiet ikke lagt sig fast på, hvad motivet til knivstikkeriet har været, men ifølge Niels Kronborg peger de indledende efterforskningsskridt i retning af, at der er tale om et internt opgør i et kriminelt miljø.