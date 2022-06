Mand udleveret fra Italien og fængslet efter knivdrab i Hobro

En 40-årig mand, der mistænkes for at have stukket en anden mand ihjel i Hobro i begyndelsen af juni, er onsdag blevet varetægtsfængslet i foreløbig fire uger.

Det har Retten i Aalborg afgjort, oplyser anklager Mette Bendix.

Han var efterlyst internationalt og blev anholdt i den italienske by Milano nogle dage efter knivstikkeriet. Siden er han blevet udleveret til Danmark og onsdag fremstillet i grundlovsforhør.