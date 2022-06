Gyldendal anmeldt for opbevaring af data på 685.000 medlemmer

- I dette tilfælde mener vi, at en bødestraf er passende, fordi det drejer sig om rigtig mange danskeres oplysninger, der er blevet opbevaret uden noget sagligt formål i meget lang tid.

Forlaget står til at modtage en bøde på en million kroner.

Datatilsynet opdagede det mulige lovbrud under et tilsynsbesøg.

Her kunne tilsynet se, at Gyldendal opbevarede de personlige oplysninger i en såkaldt ”passiv database” i stedet for at slette dem.

Oplysningerne på størstedelen af medlemmerne havde ligget opbevaret, i mere end ti år efter at de havde meldt sig ud af forlagets bogklub. Det skriver Datatilsynet i pressemeddelelsen.