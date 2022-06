Par dømt for at kaste en spand vand i hovedet på en journalist

Journalisten havde flere gange inden skrevet artikler om den 40-årige og 41-årige, der danner par. Ifølge sagens parter har artiklerne både været positive og kritiske.

Ifølge journalisten fik han forud for episoden et opkald fra et ungt par med et lille barn, der havde rotter og skimmelsvamp i deres lejelejlighed. Han besøgte dem i lejligheden. Her fandt han ud af, at det nu dømte par var udlejerne.

- Jeg sank lige spyttet en gang og tænkte, dem har jeg det lidt stramt med, siger han i retten. Men fordi han som journalist skal høre begge parter, skrev han til dem alligevel, forklarer han.