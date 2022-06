Mand skrev fakturaer og hjalp med hvidvask af 353 millioner

Han er løsladt efter onsdagens retsmøde og er på fri fod, indtil han skal afsone. Desuden har han to uger til at overveje at anke straffen.

Hvidvaskningen fandt sted i 2019 og 2020.

353 millioner kroner, der stammede fra kriminalitet, blev ad flere omgange modtaget i selskaber i Danmark og ført videre til udenlandske selskaber for at sløre deres ulovlige oprindelse.

Transaktionerne skete via betalingsplatformen InPay, og sagen har politiet derfor passende døbt sagen ”Operation Outpay”.

Da de første blev anholdt 3. juni 2020, blev der skrevet retshistorie. For to mænd blev dømt allerede dagen efter anholdelsen, da de tilstod i et grundlovsforhør.

Dommeren udmålte straffe på henholdsvis fem års fængsel og fængsel i to år og seks måneder. Så vidt vides, er det aldrig sket før, at en så stor økonomisk sag er blevet afgjort så hurtigt.