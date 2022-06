Politiet efterforsker fund af to døde i Augustenborg

Onsdag formiddag blev to personer fundet døde i en bolig i Augustenborg på Als, oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Dødsfaldene anses i første omgang for at være mistænkelige, og politiet har iværksat en efterforskning for at kaste lys over, hvorvidt der er er tale om en forbrydelse.

Politiet modtog klokken 10.12 en anmeldelse om et ”mistænkeligt forhold” på en adresse på Kastanieparken i Augustenborg. Da patruljen nåede frem, viste det sig, at der var to døde personer i boligen.