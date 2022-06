Drabsmand var blandt de tiltalte, men alle er frifundet

- Man kunne godt risikere, at det ville blive meget følelsesladet, når dommere og nævninger sidder der og ved, at drabsmanden er blandt de tiltale, og at han vil gå fri. Men man har holdt fast i, at man ikke ville risikere, at straffe en uskyldige, lyder det fra Berit Ernst.

Landsrettens tre dommere og ni nævninger var alle enige om, at der skulle ske frifindelse.

Kun én af de tiltalte var mødt op til onsdagens afsigelse af skyldskendelse. De tiltalte i sagen har været varetægtsfængslede, men blev løsladt efter frifindelsen i fjor.

Med afgørelsen i landsretten kan de frifundne nu vide sig sikre på, at sagen er slut, da der ikke er yderligere mulighed for anklagemyndigheden for at anke.