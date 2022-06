30-årig fængsles i psykiatrien: Stak læge to gange i brystet

En 30-årig mand, der er psykisk syg, stak tirsdag morgen en mandlig læge to gange med kniv, da lægen kom på hjemmebesøg på Amager.

Det erkendte manden, da han onsdag morgen sad foran en dommer i Københavns Byret, som varetægtsfængslede ham frem til foreløbigt 19. juli.

Anklagemyndigheden sigter manden for drabsforsøg, men selv nægter den 30-årige, at han ville slå ihjel. Han erkender dog grov vold, og at det har været mod en tjenestemand.