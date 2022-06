Dagplejemor tiltalt for drab på etårig pige

En midtjysk dagplejemor er tiltalt for at have dræbt en 15 måneder gammel pige ved at ruske og slå hende, oplyser Midt- og Vestjyllands Politi.

Den lille pige døde i november 2019 - ifølge anklagemyndigheden skulle hun være blevet udsat for vold i tidsrummet mellem 06.30 og 15.15.

Der skulle imidlertid gå lang tid, før mistanken mod dagplejeren blev tilstrækkelig voldsom til, at politiet skred til anholdelse. Det skete først i juni 2021, hvor kvinden blev anholdt og siden varetægtsfængslet.