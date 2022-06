Mand fængslet for at bringe fodgænger i livsfare under biljagt

Manden har delvist erkendt sig skyldig, men han afviser, at ulykken skal have fundet sted under en biljagt. Det forklarede han under grundlovsforhøret torsdag.

I stedet forsøgte han blot at lave en u-vending, som endte med at gå galt.

Han forklarede, at der efter ulykken havde været en ”panikagtig” stemning i bilen, hvor to andre personer også befandt sig.

De skal med det samme have flygtet til fods.

Den 28-årige har forklaret, at han ikke ønskede at flygte fra stedet. Men det endte han med at gøre alligevel, fordi han var bange for at ende i fængsel.

Han havde derefter købt en enkeltbillet til Istanbul i Tyrkiet, men nåede altså aldrig afsted.

Flere samstemmende vidneforklaringer har imidlertid været med til at hjælpe politiet med at fastslå, hvad der skete den fredag aften.