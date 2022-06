30-årig får 12 års fængsel for salg af over 10 kilo narko

Den 30-årige havde ifølge Dorte Lysgaard en koordinerende rolle i et netværk med tre andre medgerningsmænd.

- Den 30-årige mand har haft den koordinerende rolle i netværket. Han har indkøbt og, i forening med andre, videredistribueret narkotika til en større persongruppe, hvilket han også har erkendt i retten.

- Der er tale om store mængder narkotika, og det synes jeg også, at dommen afspejler, siger hun.

Samme dag som den 30-årige blev anholdt, anholdt man også en 45-årig mand. Begge blev varetægtsfængslet.

Få dage efter anholdelsen af de to mænd blev yderligere to mænd på 22 og 23 år anholdt.

Den 22-årige fik den 10. juni ni måneders fængsel for at gemme penge af vejen for netværket, mens den 23-årige forventes at tilstå sin rolle den 1. juli.