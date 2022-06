Nye fund i terrorsag udvider grundlag for at fængsle 15-årig

Men mens den 15-årige blev fængslet, blev den 16-årige løsladt.

I retsbogen fra grundlovsforhøret fremgår det, at den 15-årige er sigtet for at have sendt et ansøgningsskema til terrorgruppen. I ansøgningen skrev han, at han har våbentræning, kendskab til sprængstoffer, og at han er bekendt med gruppens ideologi.

Ud over selv at tilslutte sig gruppen er han også sigtet for at hverve den 16-årige til gruppen. Desuden skulle han have delt bombemanualer og ekstremistisk indhold til flere personer og i gruppe på beskedtjenesten Telegram.