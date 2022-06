Otte mænd er skyldige i langvarig og voldelig kidnapning

Under afpresningen forsøgte gerningsmændene blandt andet at klippe en lillefinger af Chris, slog ham med et baseballbat af aluminium og en kødhammer og stak og snittede ham med knive flere steder på kroppen.

Gerningsmændene filmede et af overfaldene, hvor den 28-årige mand med hænderne foran ansigtet prøver at undvige flere knivstik. Videoen blev efterfølgende delt for at ydmyge ham.

Dommen forventes at falde på et senere tidspunkt. De otte mænd nægter sig skyldige.