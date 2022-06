38-årig mand bragt til hospitalet efter knivstik i København

En 38-årig mand er blevet bragt til hospitalet, efter at han tirsdag morgen er blevet stukket med en kniv ved en Circle K-tankstation i det vestlige København.

Det oplyser vagtchef ved Københavns Politi Thomas Hjermind.

Politiet var tidligt tirsdag morgen ikke bekendt med mandens tilstand, og betjentene har endnu ikke været i stand til at afhøre manden for at få hans version af sagen.