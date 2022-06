42-årig fængslet: Sigtes for bedrageri for 307 millioner

En 42-årig mand nægter sig skyldig i en mistanke om at have svindlet en række investorer for mindst 307 millioner kroner.

Det meddelte han mandag eftermiddag via sin forsvarer i Retten på Frederiksberg. Her blev han fremstillet i et grundlovsforhør og varetægtsfængslet i foreløbig to uger.

Dommeren har fundet, at der er en risiko for, at han på fri fod vil vanskeliggøre efterforskningen.