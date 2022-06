To mænd og en kvinde er blevet tiltalt for at forberede et angreb med bomber og forskellige våben. Det oplyser anklagemyndigheden mandag.

De tre blev anholdt under en aktion udført af PET i Holbæk i februar sidste år og har været varetægtsfængslet lige siden.

I tiltalen hævdes det, at de tre ville gennemføre et terrorangreb et ukendt sted i enten Danmark eller i udlandet.