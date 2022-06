Mistænkt nægter voldtægt af 17-årig pige under Folkemødet

En ung mand, der mistænkes for at have voldtaget en 17-årig pige under Folkemødet på Bornholm, nægter sig skyldig.

Det oplyser Bornholms Politi til Ritzau. Mandag morgen er manden blevet stillet for en dommer i Retten på Bornholm.

Her er det besluttet, at han foreløbigt skal være varetægtsfængslet i 14 dage. Det skriver mediet Bornholm.nu. Ifølge mediet er den sigtede en 21-årig mand, og han har kæret afgørelsen om fængsling til landsretten.