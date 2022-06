Dobbeltdrabet skete på parkeringspladsen foran et Meny-supermarked i Kalundborg. Og retten mener, at drabene blev udført som en hævnaktion for en kidnapning, der fandt sted et par uger før skyderiet.

I forbindelse med skyderiet stjal gerningsmændene flere biler, der blev brugt til at fragte mændene fra Brøndby til Kalundborg og tilbage igen.

Den ene - en Volkswagen Transporter - blev brugt til transporten af de fire, der skød. Bilen blev efterfølgende fundet udbrændt.

En anden bil - en Audi - blev brugt til transporten fra yderkanten af Kalundborg og tilbage til Brøndby. Den havde fået norske nummerplader i forbindelse med drabet.

Alle mændene har gennem hele sagen nægtet sig skyldige.