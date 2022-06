65-årig tysk badegæst er død efter drukneulykke i Vesterhavet

En 65-årig tysk statsborger har søndag aften mistet livet, efter at han tidligere på dagen blev bjærget op af vandet efter en drukneulykke.

Ulykken fandt sted søndag eftermiddag ved Vejers Strand, der ligger mellem Hvide Sande og Blåvand i Vestjylland.

Han var ude at svømme sammen med to andre, da han blev væk, og et redningshold blev tilkaldt.