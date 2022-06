På et foto kan man se, at lastvognens trækker er kørt frontalt ind i ejendommen.

- Vi kender ikke til årsagen, siger politiets vagtchef til Ritzau ved 16.30-tiden.

Der er bestilt et tungt bjærgningskøretøj for at få trukket lastvognen væk fra ejendommen, oplyser politiet. Og i øvrigt skal huset stabiliseres efter at have fået det hårde tryk.

Ifølge Cirkus Arenas turnéplan på hjemmesiden er der en forestilling mandag aften i Maribo.