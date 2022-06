Over 100 fængslet i år i mere rå Pusher Street

- Vi har i de senere år set en udvikling, hvor flere grupperinger er til stede derude for at få andel i hashsalget, og de manifesterer tydeligt deres tilhørsforhold, siger Tommy Laursen.

- Men der er sket en forråelse, hvor stridigheder i bandemiljøet til tider forplanter sig til Pusher Street, siger politiinspektøren.

Nogle beboere på Christiania forsøgte sidste sommer at få ændret situationen. Ikke mindst var de berørte over drabet på en lokal 22-årig mand. Han blev skudt ved indgangen til Pusher Street 3. juli.

I et debatindlæg i Berlingske i marts noterede et medlem af Chrístianias Naboer, at såvel Hells Angels som Satudarah, Loyal To Familia og NNV er til stede i Pusher Street.

Kun enkelte af de mange anholdte og varetægtsfængslede har dog ifølge politiet tilknytning til bander.