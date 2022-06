Mulig voldtægtsmand fængslet efter borgerhenvendelser

En dommer har lørdag varetægtsfængslet en 42-årig mand i fire uger for et voldtægtsforsøg anmeldt af en 25-årig kvinde i sidste weekend.

Det oplyser Milan Holck Nielsen, som er vagtchef ved Fyns Politi.

Voldtægtsforsøget skete på et parkeringsområde på Rugårdsvej.

Her var en 25-årig kvinde på vej hjem fra en bytur, da hun blev antastet af en mand, som trak hende væk fra vejen og ind i en gård. Her lykkedes det kvinden at vriste sig fri og løbe fra stedet.