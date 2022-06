27-årig fløjet til Rigshospitalet efter knivstik i Holbæk

En 27-årig mand er fredag aften blevet stukket to gange i brystregionen i forbindelse med et slagsmål i Holbæk.

Manden er fløjet til Rigshospitalet, men er uden for livsfare.

Det oplyser Lasse Jensen, vagtchef ved Midt- og Vestsjællands Politi.

- Vi har haft et knivstikkeri ved Engvang i Holbæk. Klokken 19.28 fik vi en anmeldelse om, at flere mennesker skulle være oppe at slås.