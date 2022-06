Mand på krykker blev stukket med kniv og sparket ved sygehus

Nu er det retlige efterspil i gang ved Retten i Herning, hvor tre mænd er under anklage.

Mændene i alderen 20, 21 og 26 er tiltalt for at have forsøgt at dræbe den 21-årige mand.

Da det første forsøg tilsyneladende ikke lykkedes, gjorde to af mændene ifølge anklageskriftet et nyt forsøg to måneder senere.

De anskaffede sig ifølge anklagen et fuldautomatisk skydevåben samt ammunition.

Derudover placerede mændene en gps-enhed på en personbil, så mændene kunne følge bilens færden via en mobiltelefon.