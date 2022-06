Ferrari på spil i sag om vanvidskørsel

Ferrarien blev beslaglagt i april sidste år, da politiet greb en mand i at køre 210 kilometer i timen på Frederiksundsmotorvejen.

Og igen til november er der en sag, der kan give indtjeningen til statskassen et godt nøk opad. Her skal Retten i Lyngby afgøre, om politiet kan sælge en anden luksusbil, der er indregistreret som en Porsche 991 Carrera.

Bilen var blevet lånt til en mand af en person, som havde leaset den af et selskab, da den blev brugt til vanvidskørsel.

Leasingselskabet protesterer imod konfiskation og ønsker at få den tilbage.

At ejere, som ikke selv har overtrådt færdselsloven, bliver straffet, har været og er fortsat et stridspunkt. Højesteret skal til at afgøre to sager om netop det problem.