- Derfor er jeg rigtig glad for, at forbudslisten mod antidemokratiske donatorer nu bliver udvidet. De skal ikke have held med at sprede splittelse og had i Danmark, siger ministeren.

Forbudslisten skal blandt andet forhindre, at potentielt ekstreme kræfter bruger donationer til at arbejde imod eller underminere demokrati og grundlæggende frihedsrettigheder. Det er både enkeltpersoner, en organisation eller en udenlandsk myndighed, som kan figurere på listen. Forbuddet gælder donationer på mere end 10.000 kroner eller flere donationer, som på et enkelt år løber op i over 10.000 kroner.