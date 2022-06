Bandemedlem dømt og udvist for dødelig påkørsel i konflikt

Det er dermed en stadfæstelse af dommen, som Retten på Frederiksberg afsagde for præcist et år siden. Khaalid Libaan Ahmed havde ellers anket med et ønske om at blive frifundet.

Den dødelige påkørsel fandt sted på en gang- og cykelsti nær Vestvolden i Brønshøj om aftenen den 27. marts 2020. Den 24-årige mand blev senere fundet livløs i en lejlighed i Søborg og erklæret død.

Kort tid før påkørslen havde der været et skyderi cirka 600 meter fra stisystemet, hvor påkørslen skete. Her blev en person ramt i baglåret, og på gerningsstedet blev der fundet blod, som kunne stamme fra den 24-årige.